Por TVMAX



Oliver Batista y Liska Arteaga representan de Panamá en el triatlón de los III Juegos Suramericanos de la Juventud, cuya actividad se desarrollará durante la jornada del 5 de mayo.

Para Batista, la oportunidad de competir por primera vez en un evento regional de este tipo es un motivo de alegría y orgullo el que llega fruto de la dedicación a esa disciplina deportiva, la que practica desde que tenía ocho años de edad.

"A los atletas que no están pero quisieran estar en los juegos les digo que sigan trabajando y que sigan soñando", agregó.

La competencia presentará una variación, ya que se eliminará la prueba de natación por los altos niveles de contaminación que presentan las aguas del Clúster Lago en el Parque Independencia de la ciudad argentina de Rosario.

"No captaba que iba a representar a Panamá hasta que me dije -estoy acá en Rosario tenemos que enfocarnos- y ya me enfoque", declaró Arteaga quien espera estar entre los cinco primeros lugares de la rama femenina.

La triatleta es prima de la nadadora Emily Santos quien ha obtenido tres de las siete medallas obtenidas por la delegación panameña en estos Juegos.

"Es la primera competencia internacional para ellos", precisó el entrenador Billy Gordón. "Este será un paso hacia su futuro, un paso que los encamine a un ciclo olímpico, que es el objetivo final de todo atleta", añadió.