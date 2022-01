El año pasado, el estelar mariscal de campo se jugó a todo o nada al dejar a los poderosos Patriotas de Nueva Inglaterra, con quienes había ganado seis Super Bowl y emprendió viaje a Tampa Bay.

Y la jugada fue todo ganancia para Brady que con 43 años guió a los Buccaneers al título al vencer a los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl. En ese encuentro, Brady derrotó al estelar mariscal de campo Patrick Mahomes, 18 años menor que él, dejando marcado a fuego su chapa de mejor jugador en la historia de la NFL.

Con un año más, el líder de los Bucaneros protagoniza una temporada de excelencia, hilvanando actuaciones que lo dejan en buena posición para ser elegido MVP de la temporada por cuarta vez en su carrera.

The road to a championship begins where last season ended. So if you're with us... #RaiseTheFlagspic.twitter.com/tfwx943MOR