Tiz the Law gana la 152 edición del Belmont Stakes

Entrenado por el veterano Barclay Tagg, de 82 años, Tiz the Law se convirtió de esta manera en el primer ejemplar criado en Nueva York en ganar en Belmont desde que Forester lo hiciera en 1882.

En un año en el que la Triple Corona estadounidense fue alterada por la pandemia del coronavirus, con el Belmont Stakes abriendo el programa cuando generalmente era la tercera prueba después del Derby de Kentucky y el Preakness Stakes.

El hipódromo de Belmont Park, en Elmont (Nueva York) estuvo en silencio ya que la Belmont fue efectuada con sus gradas vacías pro las restricciones sanitarias en el estado.

La carrera también se acortó en su distancia habitual de 1,5 millas a 1,125 millas por la covid-19.

El newyorkino TIZ THE LAW, gana galopando los 9F del Belmont Stakes, primer paso de la Triple Corona 2020. Montó Manuel Franco con las sedas del Sackatoga Stables, para Barclay Tagg. 2° DR. POST y MAX PLAYER, 3°. 🎥@AtTheRacespic.twitter.com/f5ScCXoTmF — Luis E. Caraballo G. (@luis_ernestocg) June 20, 2020

Tiz the Law rompió inteligentemente desde el casillero ocho y se unstaló rápido en el tercer lugar detrás de Tap It to Win en la recta de la extensa pista de Belmont conocida como "Big Sandy".

Manny Franco hizo su movimiento para tomar la delantera en la única curva, avanzando por el exterior y llegando a la meta por delante de Dr. Post, entrenado por Todd Pletcher y con Irad Ortiz en el lomo.

El ejemplar Max Player, entrenado por Linda Rice y montado por Joel Rosario, fue tercero.

La Triple Corona continuará con el Derby de Kentucky, generalmente celebrado el primer sábado de mayo y ahora reprogramado para el 5 de septiembre en Churchill Downs.

El Preakness Stakes, que se celebra en Pimlico, generalmente la joya del medio de la Triple Corona, está programado para el 3 de octubre para cerrar el año.