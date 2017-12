Tigre Mono, ganó el Clásico Confraternidad del Caribe 2017 para Panamá

En un final de fotografía la monta del jinete puertorriqueño John Velázquez fue clave para que la velocidad del pura sangre panameño, fuera la clave en el triunfo para "Tigre Mono".

Cuando parecía que Arquitecto despegaría para consolidarse, Velázquez cambió la línea de carrera y por dentro, sometió al triple coronado de la Isla, que corría por quinta vez, la Copa Confraternidad.

En el 2016 el mismo "Tigre Mono" ganó el Clásico Del Caribe con la monta de Félix Salgado.

Score one for #Panama as El Tigre Mono and @ljlmvel get up late to win the Copa Confraternidad Confraternity Cup at @GulfstreamPark!Continue watching LIVE coverage on: https://t.co/rrmu6YLN1Vpic.twitter.com/EzgV4FZ3pN