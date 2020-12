El hijo de Tiger Woods asombra en el inicio del torneo familiar PNC Championship

A sus 11 años, Charlie lanzó un drive de 159 metros que rebotó en el green y quedó a cuatro pies (un metro) del agujero del hoyo tres, par-5.

Después de celebrar el golpe levantando el puño en el aire, al estilo de su padre, el pequeño convirtió el putt recibiendo el abrazo de un radiante Tiger Woods.

El dúo, que compite con la misma vestimenta de pantalón negro y camiseta morada, es el centro de atención de este torneo por parejas del circuito PGA que se disputa hasta el domingo en el Ritz-Carlton Golf Club de Orlando, sin la presencia de espectadores.

Charlie, cuyo estilo de swing recuerda al de su célebre padre, ha levantado elogios durante esta semana. El sábado logró también un birdie en la primera ronda, en la que el dúo terminó con un total de 62 golpes, 10 bajo par, que les situán en la sexta posición compartida.

"Fueron algunos golpes increíbles", dijo Woods con una sonrisa. "Él pasó un gran rato ahí fuera en este ambiente. He visto esto todo el tiempo. Muchos de los golpes que él hizo los he visto todo este año".

El liderato provisional lo tomaron Matt Kuchar y su hijo Cameron, con una tarjeta de 58 golpes, y la segunda posición la ocupan Vijay Singh y su hijo Qass con 60.

El australiano Greg Norman, con su hijo Greg Jr., ocupa la cuarta posición con 61 golpes, igualado con Tom y Sean Lehman y con David y Brady Duval.

Un total de 20 golfistas ganadores de torneos de Grand Slam compiten en el evento junto a un miembro de su familia. Charlie Woods es el participante más joven y Tiger ha repetido durante la semana que su objetivo principal es que ambos se diviertan jugando juntos por primera vez en el circuito PGA.

"Realmente no me importa mi juego. Estoy asegurándome de que Charlie se divierta como nunca y lo está haciendo", dijo el ganador de 15 torneos 'Major'. "Me estoy asegurando de que sea capaz de disfrutar de todo esto".