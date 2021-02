The Weeknd desplegó música y colorido a la mitad del Super Bowl LV

Por TVMAX



Con un despliegue de luces y sin publico en el campo de juego, como medida de seguridad de la pandemia del Covid-19, el artista canadiense The Weeknd se presentó en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LV.

Un despliegue de luces, fuegos artificiales, y acompañado de un numeroso cuerpo de baile, The Weeknd deleitó a los fanáticos que ocupaban algunas de las localidades del Raymond James Stadium de Tampa con un espectáculo en el que interpretó varios de sus éxitos, entre ellos "I feel it common" , "What I love it" y "Blinding Lights".

A diferencia de años anteriores, donde el escenario principal se ubicaba sobre la cancha, esta vez fue colocado en las plantas superiores del coliseo.