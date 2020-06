The Undertaker dice estar listo para poner fin a su carrera en los cuadriláteros

El legendario luchador de la WWE, Mark Calaway, más conocido como 'The Undertaker', ha anunciado que "en esta etapa de su carrera no quiere volver al ring" y que le parece que es "el tiempo correcto" para poner fin a una carrera que duró más de 30 años. El anuncio fue hecho este domingo en el último episodio del documental de la WWE 'The Last Ride' ('El último viaje'), que ha contado los sucesos en la vida del Enterrador en el ring y fuera de él durante la última etapa de su carrera, comenzando la historia en el 2017.