Exhausta física y mentalmente, decidió tomarse una pausa en marzo y no competirá a finales de mayo en Roland Garros, explicó en una entrevista a la AFP coincidiendo con la Global Sports Week en París.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra después de anunciar que se tomaba una pausa en su carrera?

Respuesta: "Trato de mantenerme en forma. Me tomo mi tiempo, hago mucho por mi fundación (relacionada con el tenis y los niños), viajo mucho para recaudar fondos. Actualmente me concentro en mi familia y mi fundación, pero es un momento muy duro para mi ciudad natal de Odesa, estos últimos días es difícil ver las noticias, con los bombardeos. La mitad de mi familia está en Ucrania, mis padres han tenido la suerte de poder salir, pero los que se han quedado se han tenido que esconder bajo tierra desde hace dos días. Trato de mantener el contacto con ellos para ver cómo van".

P: ¿Cómo lo vive?

R: "Mentalmente es agotador ver todas cosas terribles que le pasan a la gente y no saber qué va a ocurrir mañana o dentro de una hora, es muy angustioso. Para los ucranianos que vivimos en el extranjero, no se entiende, no sabes realmente lo que pasa y tratas de imaginarlo, algo que tampoco es bueno. Es una preocupación constante".

P: ¿Mantiene relación con alguno de los tenistas que se han incorporado al frente?

R: "Sí, he hablado con Stakhovsky y Dolgopolov que están en Ucrania, empuñando un arma, y también con deportistas de otras disciplinas. Se requiere mucho valor para hacerlo. Estoy orgullosa de conocerlos y de mantener contacto para saber cómo están y cuál es la situación.

P: ¿Se le ha pasado por la cabeza ir a combatir por su país?

R "Sí, claro, pero ahora lo que importa es mi fundación y ayudar a los niños para que puedan mantener el sueño de jugar al tenis. Por ahora esa es mi misión".

P: ¿Mantiene su posición con respecto a los tenista rusos, excluidos de Wimbledon, y ha tratado de hablar con alguno de ellos?

R: "Para mí (los organizadores de Wimbledon) tomaron la decisión correcta. No es fácil hablar con ellos (los tenistas rusos). Nos vemos cada semana en los torneos y no se posicionan (en contra de la guerra). Es muy triste".

P: ¿No jugará este año en Roland Garros?

R: "Desgraciadamente no es este año. Lo voy a echar de menos".

P: ¿Es el tenis un deporte especialmente exigente para la salud mental?

R: "Es un deporte extremadamente difícil. Es uno de los que tiene una temporada más larga. Debemos estar en forma desde enero hasta noviembre. Eso exige mucha energía, mucha fuerza. Uno tiene altibajos y lo mental se emplea todo el tiempo. El tenis es realmente muy duro. Muchos jugadores tienen momentos difíciles, y regresan también más fuertes".

P: ¿El hecho de hablar de ello públicamente es beneficioso?

R: "Cada uno tiene su propio camino. Algunos prefieren hablar de ello en público, otros prefieren compartir con su familia, hablar con sus entrenadores, algunos con su psicólogo. Yo prefiero guardarlo para mí. Hablo con mi equipo, con mi psicóloga. Así funciona en mi caso. Trabajo con una psicóloga desde hace años y ella me ayuda mucho. En resumen, no hay una buena o mala forma de hacerlo. Pero hablar de la salud mental permite que la gente no se sienta sola y puedan hablar de los momentos difíciles".