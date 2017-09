'Supermán' López hace doblete en altura y Froome resiste en la Vuelta

López, que ya había ganado la 11ª etapa en Calar Alto el miércoles, se impuso en la meta del Alto Hoya de la Mora a 2.500 metros de altitud, al ruso Ilnur Zakarin (Katusha), segundo, y al holandés Wilco Kelderman (Team Sunweb).

"Estoy feliz de ganar en el Calar Alto y aquí", dijo López tras la carrera, insistiendo en que "nos lo merecíamos porque hemos estado muy activos con los compañeros".

"Hemos decidido salir a la rueda de (Alberto) Contador que ha hecho un gran ataque desde muy lejos, pero teníamos buenas piernas para hacerlo y nos ha resultado muy bien", aseguró 'Supermán'.

El colombiano acabó imponiendo su potencia en una etapa de alta montaña, donde los dos puertos de primera categoría, antes de la llegada en uno de categoría especial en la Sierra Nevada granadina, auguraban la posibilidad de ataques.

- "He querido ser valiente" -

"Supermán" López se unió a Alberto Contador (Trek), que lanzó su ataque a 26 km de la meta, en la subida al Alto del Purche, segundo puerto del día.

Ambos lograron abrir brecha con el pelotón del líder, arropado en todo momento por su equipo Sky, en busca del británico Adam Yates (Orica), que pedaleaba en solitario en cabeza de carrera.

A 5 km de la meta, López lanzó su ataque definitivo, dejando plantado a Contador, que acabaría pagando caro el esfuerzo y perdiendo tiempo.

"He querido ser valiente", dijo Contador, tras la etapa, insistiendo en que "sabía que era un riesgo pero prefería tomarlo y ver qué podía suceder, al final se me ha hecho largo, me ha costado el final".

Tras dejar a Contador, López superó a Yates y voló hacia la meta, para lograr un doblete en la Vuelta y la tercera victoria de etapa para su equipo en la ronda española.

Con su victoria, López dio un salto del décimo al sexto puesto de la general, a 2:51 de Froome, que logró aguantar un día más con el maillot rojo de líder.

- "Nuevo paso adelante" -

"Cada día que pasas supone un nuevo paso adelante en la Vuelta, doy gracias por seguir de rojo y tengo que dar las gracias por ello a mi equipo por el trabajo que hicieron hoy. Si sigo de líder es gracias a ellos", dijo Froome tras la etapa.

Segundo sigue el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain) a 1:01, mientras el principal cambio se ha dado en la tercera plaza, donde Zakarin arrebató la posición a Kelderman y está a 2:08 de Froome.

Contador pagó su esfuerzo volviendo a caer al noveno puesto de la clasificación general a 3:59 del líder, tras perder 40 segundos.

El lunes será día de descanso en la Vuelta, antes de disputar el martes la 16ª etapa, una contrarreloj individual de 40,2 km entre el Circuito de Navarra, en Los Arcos, y Logroño.

La etapa del martes se presenta propicia para que Froome pueda ampliar la brecha con sus perseguidores, al inicio de la última semana de carrera, pero el británico no se fía.

"Hemos visto de todo en esta Vuelta, caídas, ataques, me espero cualquier cosas esta última semana", advirtió.