El dominio de Phoenix del curso fue único pues los de Arizona fueron el 5° conjunto en liderar su Conferencia por un margen de ocho partidos. Los otros cuatro precedentes a los Suns ganaron el título: Celtics, 1984; Bulls, 1992 y 1996; y Lakers, 2000.

Los Suns tienen los talentos individuales para dominar muchos aspectos diferentes del juego. Chris Paul y Devin Booker son dos de los nombres más talentosos de la liga. En defensa cuentan con un potencial ganador del Premio al Mejor Jugador Defensivo, Mikal Bridges, y un protector de aro dominante como Deandre Ayton.

Another stop & the Suns go. back. to. Snap.Conley tries to cheat off Mikal to help on CP3 but Paul was having none of that. pic.twitter.com/BWi5jxoKPw