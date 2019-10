Sulaimán se manifiesta en contra de púgiles profesionales en Juegos Olímpicos

"Con tanta diferencia de niveles entre amateurs y profesionales se pone el riesgo la permanencia de este deporte en las Olimpíadas y es gravísimo porque si hay un accidente durante los Juegos podría ser el fin del boxeo" explicó Sulaimán en conferencia de prensa.

El presidente del CMB aseguró que más allá de preservar a este deporte como parte del programa Olímpico se trata de ver por la seguridad de los jóvenes boxeadores.

"Hablé con Óscar de la Hoya y Manny Pacquiao y obtuve la misma respuesta: no a los profesionales en Juegos Olímpicos. Hay mucha diferencia, el amateur busca conectar o hacer puntos para ganar la pelea, el profesional adquiere experiencia y madurez para acentuar los golpes y lastimar para ganar la pelea por medio del nocaut", explicó.

Sulaimán comentó que también es un tema de sueños. "El sueño de un joven que tiene la mira en representar a su país y ganar una medalla, si cambiamos esa estructura la vida de los jóvenes va a cambiar porque un boxeador joven no podrá aspirar a cumplir su sueño".

Y para sustentarlo compartió lo que el campeón mediano del CMB Saúl 'Canelo' Álvarez le dijo respecto al tema.

"He conversado con muchos boxeadores, Canelo me dijo: "Cómo me sentiría yo al ver mi medalla de oro sabiendo que destruí los sueños de un jovencito de triunfar en este deporte".

Como medida para disuadir a los boxeadores profesionales de participar en eliminatorias Olímpicas y los Juegos reiteró un veto de dos años.

"El veto de dos años es lo que menos importa, nos interesa transmitir la preocupación de que si algo sucede podría ser el fin del boxeo, por lo que es un tema que no tiene paso atrás, no podemos exponer o ser parte de exponer vidas arriba de un ring por cuestiones comerciales".

La propuesta en este momento para el Comité Olímpico Internacional (COI) es que al menos exista un parámetro de equidad entre edad y experiencia que enfrente a los competidores, y no abierto como existe actualmente, en que solo el peso determina a sus contrincantes.

EFE.