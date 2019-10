Simone Biles brilla en Stuttgart y patenta dos ejercicios inéditos

La gimnasta estadounidense acertó con su triple doble mortal en el ejercicio de suelo que a partir de ahora se llamará 'Biles II'.

"Vuelve a entrar en la historia con su espectacular triple doble en el suelo ¡Qué momento!", señaló en Twitter la Federación Estadounidense de Gimnasia.

. @Simone_Biles tumbles into history again with her gorgeous triple twisting double tuck on floor! What a moment! #Stuttgart2019 pic.twitter.com/EtJ26H69n5

Además, en la viga de equilibrio, hizo su salida con doble-doble, doble mortal hacia atrás con dos giros, que se conocerá como el 'Biles'.

The 3 hardest moves in women's gymnastics are now all named after @Simone_Biles , after she got 2 more officially named today by hitting them at the #Stuttgart2019 World Championships qualifications.Here's her absurdly great Biles on the balance beam:pic.twitter.com/Hf4OGaqvUD