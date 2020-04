Simone Biles cree que la espera para Juegos de Tokio pasará factura mentalmente

"Físicamente no tengo ninguna duda de que mis entrenadores me pondrán en forma", dijo Biles en una entrevista con la cadena NBC. "Pero mentalmente, otro año más, creo que eso es lo que me va a afectar a mí y a todos nosotros, a la mayoría de los atletas".

"Tenemos que mantenernos en forma mentalmente tanto como físicamente. Eso será un gran factor de ahora en adelante, escuchar a tu cuerpo y a tu mente", advirtió Biles.

La gimnasta, que el pasado marzo cumplió 23 años, tenía planeado dar por concluida su brillante carrera después de los Juegos de Tokio-2020.

En Río-2016, Biles cosechó cuatro medallas de oro en la general individual, salto, piso y por equipos, y también colecciona 19 títulos mundiales desde 2013.

Tras tomarse 18 meses sin competir a la conclusión de Río-2016, Biles volvió a prepararse para rendir al máximo este julio en Tokio en un deporte al que ha dedicado la mayor parte de su vida desde que comenzó a practicarlo con seis años.

Sin embargo, la emergencia global por la pandemia de COVID-19 se interpuso en el objetivo de la gimnasta y de miles de otros deportistas. Biles rememoró este miércoles el momento en el que supo del aplazamiento de los Juegos, cuando se encontraba en el vestuario durante un entrenamiento.

"Realmente no sabía que sentir", recordó Biles. "Simplemente me senté allí. Lloré. Pero, al final, fue la decisión correcta".

"Tenemos que estar seguros de que todos en Estados unidos y alrededor del mundo están sanos y a salvo", pidió.