Big Show abandona WWE y firma con AEW como Paul Wight

Por TVMAX



All Elite Wrestling nació en 2019 y desde su inicio no ha dejado de sorprender. La última ocasión en que lo ha hecho ha sido este miércoles, cuando a través de sus redes sociales anunció el fichaje de Big Show. El luchador, de 49 años, ha firmado un contrato de larga duración con AEW con el que compaginará su labor como luchador con la de comentarista.

A partir de ahora pasará a usar su nombre real, Paul Wight.

El wrestler de Carolina del Sur había dicho en el podcast de 'Stone Cold' Steve Austin que en 2018 renovó por tres años con WWE, por lo que se sabía que en 2021 vencería ese contrato. Pese a ello, el movimiento sorprende ya que Big Show es uno de los rostros más reconocibles de la WWE y tenía gran implicación en la labor social de la empresa. De hecho, en 2020 la compañía, en asociación con Netflix, lanzó su propia serie de comedia en la que Wight se interpretaba a sí mismo.

Wight había tenido poca actividad en el ring en 2020. Se enfrentó en a Drew McIntyre tras WrestleMania y peleó en julio contra Randy Orton. Desde entonces no lo había hecho, algo habitual ya que en los últimos años estaba bastante mermado por sus problemas en la cadera. Ahora, habrá que ver la continuidad con la que está sobre el cuadrilátero de AEW. Big Show se une a una larga lista de exWWE en su nueva empresa, nombres como los de Cody y Dustin Rhodes, Chris Jericho, Matt Hardy, Jon Moxley (Dean Ambrose) o el recientemente fallecido Brodie Lee (Luke Harper).

"Ha sido asombroso ver lo que AEW ha construido en un par de años. AEW Dark es una plataforma increíble para perfeccionar las habilidades de los luchadores prometedores, pero también me encanta que el talento en AEW pueda desarrollar su personalidad y mostrarse de nuevas maneras en Dark. No es exagerado cuando dicen que AEW no tiene límites", apuntó el luchador en un comunicado.

En el mismo, en el que la empresa emplaza a su show de esta noche para conocer más detalles, Tony Khan, directo ejecutivo de AEW, apuntó que "Paul Wight es uno de los atletas mas reconocidos e impresionantes del mundo". "Quería venir porque cree que somos la mejor promoción de lucha libre y creemos que tiene mucho que ofrecernos tanto en el ring como fuera de él de comentarista, anfitrión y embajador".

Fuente: Diario AS