Sergio Pérez anuncia su marcha de la escudería Racing Point al acabar la temporada

"Todo tiene un principio y un final, y tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada", indicó Sergio Pérez, de 30 años, en Twitter.

"En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros", añadió, dando a entender que su marcha no es voluntaria.

La escudería Racing Point, antigua Force India, es propiedad del millonario canadiense Lawrence Stroll. Además de Pérez, el otro volante en la parrilla está en manos de Lance Stroll, hijo de Lawrence.

Racing Point no tardó en confirmar en un comunicado la marcha de Pérez. Su 'team principal', Otmar Szafnauer, recordó que el piloto mexicano logró cinco podios en total para Force India y Racing Point y que representan "las mejores horas del equipo".

'Checo' Pérez suma un total de seis terceros puestos, uno con Sauber en 2012, y cinco con Force India entre 2014 y 2018, además de dos segundos puestos, ambos con Sauber.

Su mejor clasificación en el Mundial de pilotos es un 7º puesto en 2016 y después en 2017.

Tengo algo que anunciarles...¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!I have something to announce to you...Thank you for your support all these years!#NeverGiveUppic.twitter.com/4qN9U6Cg1L