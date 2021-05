Serena Williams cae eliminada en Parma y no despeja dudas sobre su estado de forma

La exnúmero 1 mundial, que participaba invitada en el torneo de Parma tras su prematura eliminación del Torneo de Roma (en su primer partido), perdió ante la checa Katerina Siniaková por 7-6 (7/4) y 6-2.

Tras el cómodo debut de Williams el lunes, en el que derrotó en primera ronda a la joven italiana Lisa Pigato (de 17 años), este martes cayó ante una jugadora (25 años) que nunca ha sido Top30 (actualmente es la número 68 del ranking) y que buena parte de sus éxitos como tenista los ha hecho como doblista (10 títulos por solo 2 en individuales).

Con el rendimiento ofrecido en las últimas semanas, parece difícil que Serena Williams logre, a sus 39 años, el objetivo de un 24º título del Gran Slam en Roland Garros, para igualar el récord de triunfos en torneos 'Grandes' que tiene la australiana Margaret Court desde los años 1960-1970.

La menor de las hermanas Williams regresó a las canchas la semana pasada en Roma, casi tres meses después de su derrota en febrero en las semifinales del Abierto de Australia.

Fue en su partido 1.000 como profesional y perdió ante la argentina Nadia Podoroska por 7-6 (8/6) y 7-5.

After saving set point, Katerina Siniakova goes on to secure the opener 7-6 to lead Serena Williams! #WTAParma#EmiliaRomagnaOpenWatch live ➡️ https://t.co/6NnjzD6SvOpic.twitter.com/3n46Cb2w6w