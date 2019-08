Serena Williams clasifica a octavos del US Open sin contratiempos

La estadounidense Serena Williams, octava sembrada del US Open, avanzó este viernes a octavos de final del torneo, al vencer a la checa Karolina Muchova, que no opuso resistencia.

Williams necesitó de una hora y 20 minutos para imponerse a la tenista de 23 años, 44 en el ranking, con parciales de 6-3, 6-2.

"Tuve mucha intensidad hoy, lo que es bueno", dijo Williams, feliz de haber jugado de día para poder ver a su bebé.

"Cada noche rezamos juntas y nos contamos historias y eso lo he extrañado en la noche, así que no me interesan las condiciones" de jugar en el día.

Williams, de 37 años, que busca alcanzar su vigésimo cuarto gran título con el que empataría el récord de Margaret Court, enfrentará a la croata Petra Martic (22), que más temprano se impuso a Anastasija Sevastova, con un cómodo 6-4, 6-3.