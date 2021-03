Sebastian Coe pide no precipitarse en decisión sobre el público en Tokio

Por AFP



El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, pidió este jueves a los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio que no se precipiten a la hora de tomar una decisión sobre la presencia o no de público en las gradas durante el evento.

"Espero que la decisión no se dé demasiado pronto porque no veo ninguna razón para que las decisiones tengan que tomarse forzosamente cuando el mundo está cambiando y las vacunas se están desplegando. Creo que es una decisión que no debe tomarse necesariamente en este momento", afirmó en una conferencia de prensa al término de una reunión del Consejo de la World Athletics.

"No sé cuándo hay que tomar la decisión, pero es un juicio que debe ser equilibrado", añadió.

El que fuera dos veces campeón olímpico explicó que le gustaría "por supuesto tener los estadios con público", aunque precisó que "lo más importante es tener a los deportistas en los Juegos".

El Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados de 2020 a 2021 (23 julio-8 agosto) por la pandemia del coronavirus, declaró hace dos semanas que contemplaba pronunciarse sobre la cuestión de los espectadores extranjeros antes del final de mes, probablemente antes del inicio del relevo nacional de la llama olímpica, el 25 de marzo.

En abril, los organizadores planean tomar una decisión sobre la capacidad máxima de los estadios durante los Juegos, en este contexto de pandemia del covid-19.