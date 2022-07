Küng (Groupama-FDJ) fue sancionado tras este incidente con un corredor del equipo EF Education (Ruben Guerreiro) producido a unos cuarenta kilómetros para meta.

En las imágenes de televisión, el suizo toca el casco de su rival sin ir más allá.

El jurado lo sancionó asimismo con 20 puntos menos en la clasificación UCI.

Interesting move by Küng here (right side, against an EF rider). Will this move have consequences? #TDF2022pic.twitter.com/pWdIb4Ne5P