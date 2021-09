Por TVMAX



El segundo lugar obtenido en el Torneo Centroamericano de Surf es apenas el punto de partida de un plan de trabajo que lleva adelante la panameña Samanta Alonso hacia una gran meta; competir en los Juegos Olímpicos de París en el 2024.

Gestar ese plan surgió de un sueño que Alonso ha cultivado desde hace mucho tiempo que es el de estar en la máxima cita deportiva en el mundo. Para ello comenzó a trabajar, primero para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio por lo que intentó buscar la clasificación en los ISA World Surfing Games que se realizaron del 29 de mayo al 6 de junio de 2021 en El Salvador.

"La preparación al Mundial fue desde los Juegos Panamericanos Lima 2019", recordó. "Regresé de los Panamericanos con ganas de ir a Tokio y me fui a El Salvador".

Una vez en territorio salvadoreño y, en vista de que no tenía quien la entrenara, tomó unos cursos para entrenadores que le ayudaron a planificar su preparación para el Mundial la que llevó a cabo en un centro de alto rendimiento con el apoyo del Instituto Panameño de Deportes ( Pandeportes).

"Tuvimos una base de entrenamiento que no teníamos antes, en seis meses se vio el trabajo", indicó. "Tuve un resultado personal muy grande y creo que, con un poco más de trabajo, pudimos haber llegado a Tokio".

Al no lograr la clasificación a Tokio, la surfista panameña avivó su deseo de intentarlo nuevamente y buscar un lugar en París 2024 por lo que puso manos a la obra y, con la ayuda de su preparadora física, armar el plan de trabajo con miras a ese objetivo.

"En el Mundial la sensación fue diferente, en cada ola me imaginaba en los Juegos Olímpicos. No se pudo llegar, pero se quedó ese hambre que es el que me va a llevar a París", expresó.

Alonso relató que continuó sus entrenamientos, poco tiempo después de volver a Panamá tras el Mundial. Luego fue a una competencia latinoamericana en México donde obtuvo un quinto lugar.

"Después regresé a Panamá y posteriormente me fui a El Salvador a entrenar porque venían los Juegos Centroamericanos y ahí empieza el ciclo olímpico", agregó.

En el certamen Centroamericano, realizado del 9 al 12 de septiembre en Playa Maderas, Nicaragua, no solo obtuvo el subcampeonato femenino, sino que también quedó quinta en la rama masculina.

"Me metí en la de hombres porque no teníamos representante y me dije: '¿por qué no si es un fogueo?' y estuve a un paso de entrar al podio", comentó. "En el Centroamericano estaba más preparada física y mentalmente. Fui con otra visión, ahora quiero que la bandera de Panamá esté en el podio."

Alonso reconoció que entrenar en un centro de alto rendimiento le ha ayudado mucho. Ahora está en Panamá, donde continúa preparándose, pero pronto volverá al territorio salvadoreño para continuar sus ensayos ya que le quedan varias competencias por delante.

"Voy a un evento a Guatemala en octubre, por motivo del bicentenario centroamericano, después viajo a tres eventos en México, luego hay otro en El Salvador", precisó.

La panameña manifestó que, a corto plazo, buscará estar en el "top 3" del surf en Latinoamérica y alcanzar el oro en el Centroamericano del próximo año.

"El que quiere puede. Solamente hay que ponerse metas y objetivos", señaló. "Vamos por ese oro y seguiremos insistiendo para traer ese resultado a Panamá".