Essential Quality favorito en todos los pronósticos para el Kentucky Derby

Por Redacción TVMAX



Essential Quality con el jinete panameño Luis Sáez lidera todos los pronósticos para el Kentucky Derby a correrse este sábado 1 de mayo en hipódromo de Churchill Downs.

Estos son los favoritos en las casas de apuestas para la carrera:

Essential Quality: Saldrá en el poste 14, una posición que le favorece a su status de favorito. Invicto en cinco carreras, el potro entrenado por Brad Cox ganó el Blue Grass Stakes de manera bastante reñida. Con Luis Sáez como jockey, y esta buena posición, para ganar la carrera.

De ganarlo, se convertiría en el tercer potro que gana el Breeders’ Cup juvenil y el Kentucky Derby.

Rock Your World: Pasó de ser el cuarto favorito a ser el segundo gracias a su posición de salida. El potro de John Sandler saldrá en la posición 15. Rock Your World viene de dominar en el Santa Anita Derby demostrando una velocidad sin precedentes. Hay dudas sobre cómo se comportará en una carrera de 20 caballos. Sin embargo, con un jockey como Joel Rosario, estas preocupaciones pueden disiparse.

Known Agenda: Mejoró en la gabela luego de tener la posición número uno de la post position. Pasó de 13.00 a 7.00, pero sigue siendo una apuesta interesante. Es curioso que su gabela bajara de esta manera, ya que esta posición no ha dado un ganador del Kentucky Derby desde 1986. Irad Ortiz Jr es el jockey, y su currículum es basto como para saber que pueden dar una sorpresa. La velocidad de Known Agenda es el factor a considerar. Su dominante actuación en el Florida Derby lo hace una apuesta tentadora.

Hot Rod Charlie: Pasó de 7.00 a 9.00 luego de definidas las posiciones de salida. La posición no es la mejor pero hay signos positivos. Hot Rod ganó el Louisiana Derby, solo dos potros han conseguido ganar este y el Kentucky Derby, el último en 1996. Es entrenado por Doug O’Neill, quien en la última década ha producido dos campeones del Derby, en 2012 y 2016. Su fortaleza es la condición de los potros, algo vital para las partes finales de la carrera.

Medina Spirit: Saldrá en la posición número ocho. Incrementó su gabela casi al doble, lo que perjudica sus posibilidades de ganar. Medina Spirit siempre ha quedado primero o segundo en todas sus carreras. No obstante, viene de fallar en el Santa Anita Derby donde Rock Your World triunfó.

Es entrenado por Bob Baffert, reconocido como el mejor entrenador de todos los tiempos. Eso, y un jockey de mucho éxito como John Velasquez lo coloca en una posición de esperanza, pero la carrera será complicada.

Los otros dos panameños

Ricardo Santana Jr., estará sobre los lomos de Super Stock. El macho mulato de 3 años está cotizado 30-1 en las apuestas. Viene de ganar el Arkansas Derby en su última carrera disputada el pasado 10 de abril. Saldrá del puesto 18 en la gatera.

Marcelino Pedroza montará a O Besos. Es otra de las sorpresas para la carrera. Está cotizado 20-1 en las apuestas.

En el Louisiana Derby disputado el pasado 20 de marzo, llegó tercero en un final de fotografía. Su última victoria fue el pasado 17 de enero en una carrera de tiro corto (mil 200 metros). En el Derby saldrá del carril 6.