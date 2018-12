Ronnier Martínez logra medallas en Ecuador

En un certamen que contó con la participación de 204 atletas, en las ramas masculina y femenina y en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 20 y en la categoría abierta absoluta, atletas procedentes de 15 países, tuvieron acción en distintos torneos que se desarrollan en el país suramericano: Campeonato Suramericano, Campeonato de la Confederación Suramericana, Copa Iberoamericana y la Copa Internacional Dr. Tomás Ajan.

Martínez, de 16 años de edad, logró una destacada participación en los eventos donde estuvo presente, compitiendo en el peso de los 61 kilogramos, logrando el cuarto puesto en la Copa Internacional Dr. Tomás Ajan, de categoría abierta, la misma otorga puntos importantes con miras a la calasificación a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

En los campeonatos Suramericanos e Iberoamericanos Sub 20, Martínez logró un total de seis medallas de plata al terminar en el segundo puesto en las modalidades de envión, arranque y total olímpico.

En la categoría Sub 17, el pesista de Santiago fue claro dominador al obtener un total de seis medallas de oro y obteniendo a su vez, seis nuevos récords en los campeonatos suramericano e iberoamericano.

Martínez pudo mejorar su marca personal en arranque pudiendo levantar 115 kilogramos y a su vez igualó la marca que impuso en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires levantando 141 kilogramos en envión.

(COP)