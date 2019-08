Ronda Rousey estuvo a punto de perder un dedo

A través de su cuenta de Instagram, Rousey informó del suceso contando como sucedió el inesperado hecho.

"Un extraño accidente, en la primera toma del día, una puerta de barco cayó sobre mi mano. Pensé que me había atascado los dedos, así que terminé la escena antes de ver mi mano (sé que suena loco, pero estoy acostumbrado a audiencias en vivo y no mostrar dolor a menos que se supone que deba hacerlo) después de un descanso en la escena, le conté a nuestro director la situación y fui trasladada en ambulancia al hospital, donde rápidamente me volvieron a unir el hueso y el tendón con una placa y tornillos. Regresé a la filmación al día siguiente y terminé mis escenas antes de regresar a casa para recuperarme. La medicina moderna me sorprende, ya tengo un rango de movimiento del 50% en 3 días".

Además de luchadora y peleadora, Ronda ha tenido trabajos como actriz, grabando las películas de "Rápidos y Furiosos 7" y Los "Indestructibles 3".

Texto: Medio Tiempo