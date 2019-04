Ronda Rousey confirma su retiro de la WWE, para ser madre

La excampeona de UFC y 'reina' de la WWE, Ronda Rousey, ha asegurado en un vídeo colgado en su canal de Youtube que quiere formar una familia y no tiene planes de futuro dentro de la compañía de lucha libre.

"Llegué a la WWE diciendo: Oye, antes de tener un bebé, solo quiero hacer esto por un par de meses porque es algo que siempre quise hacer. Luego fue como una bola de nieve", comenzó la luchadora.

"Pensé que sólo lucharía desde WrestleMania hasta noviembre, queríamos formar una familia y llegué a WWE diciéndolo. Pero la lucha libre se convirtió en mi vida durante un año y me enamoré de ella. Me gustaba cada vez más y acabé ganando el título. Cuando hubo una posibilidad real de ser estar en el evento principal de WrestleMania 35 si me quedaba, decidí hacerlo. Después, mi esposo y yo íbamos a tratar de formar nuestra familia".

"Sobre mi futuro en WWE, primero queremos tener un bebé. No quiero hacer promesas sobre el futuro cuando no sé cómo me encontraré", finalizó tras dejar caer que abandona la compañía por tiempo indefinido.