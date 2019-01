Tony Romo predice el resultado del Super Bowl LIII, pero no da al equipo ganador

El exmariscal de campo Tony Romo, ahora analista de fútbol americano en la cadena de televisión CBS, ya dio su pronóstico para el Super Bowl LIII y dijo que el resultado final será 28-24, pero no quiso dar el nombre del equipo ganador.

Romo llamó la atención a nivel nacional luego de que en el partido por el título de la Conferencia Americana (AFC), predijo con exactitud todas las jugadas que sucedieran durante la transmisión que hizo la cadena CBS.

El partido del Super Bowl LIII se llevará a cabo este domingo en el Mercedes-Benz Stadium, de Atlanta, entre los Patriots de Nueva Inglaterra, campeones de la AFC, y los Rams de Los Ángeles, que ganaron el título de la Conferencia Nacional (NFC).

El exmariscal de campo, que jugó toda su carrera con los Cowboys de Dallas, fue tan certero que el coordinador defensivo de los Rams, Wade Phillips, en broma dijo que llamaría a Romo para saber qué jugadas hará el mariscal de campo de los Patriots, el legendario Tom Brady.

"Bueno, no creo que sea una buena idea. El entrenador (de los Rams) es fantástico. Va a tener un gran plan de juego y creo que tendrá que hacerlo porque Tom (Brady) estará muy bien preparado", dijo entre sonrisas por el comentario de Phillips.

Pero después hizo un análisis serio y dijo que creía que el enfrentamiento del domingo será único entre dos equipos de entrenadores altamente competentes.

"Este partido va a tener ajustes en tiempo real. El juego comenzará de cierta manera y alguien tendrá ventaja, pero luego habrá un ajuste clave", valoró.

"Si ese equipo del que no quiero mencionar su nombre no hace ajustes, probablemente no vencerá, ya que el gran mérito será su capacidad para cambiarlo con las acciones del juego", indicó el expasador estelar.

Pero cuando los periodistas le insistieron en su pronóstico sobre el ganador del Super Bowl, dada su capacidad de prever jugadas, indicó que "Voy a decir que el resultado será de 28-24, y creo que el equipo que tenga 24 obtendrá la posesión del balón al final, pero no van a anotar".

Cuando se le pidió el nombre de ese equipo, simplemente esbozo una sonrisa y guardo silencio, dejando todo el suspense en cuanto al equipo que él considera va a ser el próximo campeón del Super Bowl.

