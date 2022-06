Por Víctor Sánchez



El enfrentamiento de cuartos de final en el Roland Garros, entre el noruego Casperd Ruud y el danés Holger Rune dejó varias imágenes impactantes, entre ellas cómo la madre del danés dejaba la pista.

El danés Holgar Rune de 19 años la pasó bastante mal durante su derrota contra Casper Ruud por los cuartos de final del torneo parisino. Además de éste episodio el joven tenista también protagonizó otro con su rival en los vestuarios al término el encuentro que termino con victoria del noruego Casper por 6-1, 4-6, 7-6 y 6-3.

Vea también: Ruud se citará con Cilic en las semifinales del Roland Garros

Holger durante el comienzo del partido se le logró ver un poco impreciso en las jugadas hasta que llegaría el primer set cuando Rune se quejó a la jueza de silla Louise Azemar Engzell, de un par de bolas de Casper que se cantaron como buenas.

La situación rápidamente provocaría que el noruego Ruud desde el otro lado de la pista, le pidiera al danés que dejará de pedir esas revisiones de manera constante, "Cállate, no me hables", fue la severa respuesta de Holger Rune en pista.

Desde ese momento comenzaría un tenso partido que dejaría varios momentos impactantes más allá del resultado final.

Durante el tercer set con Rune perdiendo (6-1, 4-6 y 4-3) Tras 1 hora y 58 minutos de partido y con el resultado en contra al ir perdiendo, desde la butaca no dudó en comenzar a gritar a la grada "Márchate, vete, por favor" ante toda la mirada de los presentes en el recinto .

Holger Rune echa a su madre del estadio en Roland Garros.Rune shouts at his mother to leave the stadium during his match vs. Ruud pic.twitter.com/BTM48APsg4 — perroencancha (@Perro_en_Cancha) June 2, 2022

Tras mostrar a Rune, las cámaras de la transmisión se dirigieron a las gradas enfocando a una mujer que se levantaba rápidamente de su asiento y encaraba hacia uno de los túneles de salida. Posteriormente se conoció que la persona en cuestión no era otra que su madre.

El danés se refirió a esta situación , “Quiero mucho a mi madre, yo no la eché de la pista”. Cuando estoy frustrado necesito que me dejen, no puedo estar escuchando a mi madre y mi entrenador. “No buscaba específicamente que se fuera en el partido con Stefanos también se marchó. Ella sabe cómo darme paz”. Añadió el joven de 19 años acerca del tenso momento que se vivió en el estadio.

Este no sería el único penoso incidente que tendría el joven tenista, en la última bola del partido con la que Ruud sellaba su clasificación. Tras perder el partido, acudió de muy malos modos a la red, d ando la mano sin mirar a su rival que no podía creer lo que estaba pasando. El propio Rune asegura que en el vestuario la situación fue a mayores.

"Una vez en el vestuario, su equipo de trabajo vino a saludarme y me felicitó por el partido. Pero, de repente, me encontré con que Casper se acercó a mí y me pegó un grito en la cara, como celebrándolo. Le dije que qué diablos estaba haciendo. Tú puedes celebrar y gritar en la pista, pero ese grito en mi cara es una falta de respeto. Fue muy antideportivo durante todo el partido, por eso no quise abrazarle ni hablar con él al final".

El padre de Ruud, sin embargo, negó que haya ocurrido todo eso expresado por Holger y aseguró que el danés estaba mintiendo.

La respuesta del otro lado no tardó en llegar cuando el padre de Rune, Aneke, salió en defensa de su hijo en diálogo con el medio Ekstrabladet “Es vergonzoso”. El padre no estaba cuando Casper hizo eso, solo lo vio su fisioterapeuta. Nunca habíamos experimentado un comportamiento así en el circuito ATP. Algo así te lo puedes encontrar en algún Futuro, pero no a este nivel. “Ruud no es un verdadero top-10 a tenor de su comportamiento”.