A sus 39 años, 'Big Ben' confirmó su salida de la liga de football americano (NFL) en un vídeo difundido en su cuenta de Twitter, en el que dio las gracias a su franquicia, compañeros, afición y familia.

"No sé cómo expresar con palabras lo que el juego del football americano ha significado para mí y la bendición que ha supuesto", dijo Roethlisberger. "Aunque sé con seguridad que lo he dado todo al juego, estoy abrumado de gratitud por todo lo que me ha dado".

"Sin embargo, ha llegado el momento de limpiar mi taquilla, colgar los tacos y seguir siendo todo lo que puedo ser para mi mujer y mis hijos", afirmó. "Me retiro del football como un hombre verdaderamente agradecido".

El anuncio de Roethlisberger era esperado después de la reciente derrota de los Steelers en la ronda de comodines de los playoffs ante los Kansas City Chiefs.

Desde que fue escogido por Pittsburgh con el número 11 del Draft de 2004, el 'quarterback' comandó a la franquicia a 12 apariciones en playoffs y tres juegos de Super Bowl, conquistando el trofeo en 2006 y 2009.

'Big Ben', que nunca ha perdido más partidos que ganado en una temporada, se marcha en la octava posición histórica de pases para touchdown (418) y en la quinta en yardas de pase (64.088) y pases completados (5.440).

Ningún otro 'Steeler' ha mejorado esas cifras ni ha logrado más victorias en la liga que Roethlisberger, que sumó 165.

Solo Tom Brady, con 219, suma más victorias como 'quarterback' con una sola franquicia, en su caso los New England Patriots.

El ahora líder de los Tampa Bay Buccanneers despidió a su antiguo rival en un mensaje en Twitter en el que alabó la dureza de Roethlisberger.

"Ben desafió el método TB12 (número de Brady) en favor del método "Échale un poco de hielo" durante toda su carrera, y terminó siendo un grande de todos los tiempos con 6 Pro-Bowls y 2 Super Bowls. ¡Hay más de una forma de hacer un pastel!", le reconoció Brady.

For everything you've done for the organization, the city, and for the game. #ThankYou7pic.twitter.com/a0AQWFVFUb