Por Víctor Sánchez



Los británicos Lewis Hamilton y George Russell luego de varios intentos en la pista mojada de Imola han caído eliminados en Q2 en la clasificación del Gran Premio de la Emilia Romagna.

La última vez que los dos pilotos de la escudería 8 veces campeona del mundo se habían quedado fuera de Q2 fue en el Gran Premio de Japón 2013 con Michael Schumacher y Nico Rosberg.

El heptacampeón Lewis Hamilton no pudo superar la Q2 por segunda vez en esta temporada. Al bajarse del monoplaza, el británico visiblemente enfadado por el pobre rendimiento del Mercedes, ha tenido una breve e intensa discusión con el director de mercedes Toto Wolff.

La bandera roja que ha provocado el madrileño Carlos Sainz al inicio de la Q2 fue la detonante, ya que cuando se ha reanudado la sesión, la lluvia cayó con mayor intensidad y las condiciones en pista le dificultaron mejorar el tiempo al 7 veces Campeón.

"Son cosas internas que no compartiré. Seguiremos trabajando. Es lo que hay. Simplemente seguiremos trabajando duro, cada fin de semana es un rescate", ha afirmado Hamilton en declaraciones que publica el portal web GP Fans.

"No ha sido una gran sesión. Naturalmente, es decepcionante. Llegamos aquí con optimismo y todo el mundo está trabajando muy duro en la fábrica, pero las cosas no salen bien. Creo que tuvimos un rendimiento inferior como equipo. Hay cosas que deberíamos haber hecho que hoy no ha sido así". – Lewis Hamilton.