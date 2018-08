"No ha sido para nada una decisión fácil, simplemente he llegado a un punto en el que me he sentido preparado para un cambio, estoy listo para un nuevo reto", aseguró Ricciardo en la rueda de prensa previa al inicio de la actividad del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps.

"Necesitaba un cambio... Ha habido momentos en que me he sentido frustrado, no por el equipo sino por mí mismo", añadió Ricciardo.

El piloto de Perth (Australia), ganador de dos carreras esta temporada (Azerbaiyán y Mónaco) negó que no se haya sentido querido en el equipo y aseguró que sus ganas de ser el mejor no han disminuido.

No obstante, Ricciardo reconoció que a día de hoy Mercedes y Ferrari son los principales favoritos para el campeonato y no espera que eso cambie en 2019, donde sabe que Renault no le podrá prometer luchar por la victoria desde el inicio.

"El año que viene no creo que cambie mucho. Pero en el medio plazo es muy prometedor, han progresado mucho y me ha motivado, están desarrollando muchas cosas en la fábrica y creo que lo que están haciendo con sus finanzas, dónde gastan, demuestra que quieren ganar y quieren hacerlo lo antes posible... No me han dicho que vamos a ganar en Melbourne el año que viene, la realidad es que va a ser un proceso, pero esperemos que sea lo más rápido posible", finalizó.