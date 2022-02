Un touchdown de su receptor estelar Cooper Kupp a un minuto y 35 segundos del final dio el primer campeonato a los Rams desde el logrado en 1999, cuando tenían como sede St. Louis (Misuri).

Los Rams suceden así en el palmarés de la liga de football americano (NFL) a los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, con quienes forman un exclusivo club de franquicias que han levantado el título de Super Bowl en su propio estadio.

"Estoy tan orgulloso de este equipo. Tenemos tantos grandes jugadores, nuestra defensa respondió a lo grande", declaró el 'quarterback' Matthew Stafford, que encontró la gloria en Los Ángeles tras 12 campañas de frustraciones en los Detroit Lions.

