Rafael Nadal avanza sin inconvenientes en el US Open

El mallorquín de 33 años debutó en el último Grand Slam del año con un triunfo de 6-3, 6-2, 6-2, que selló en poco más de dos horas.

Enfrentará al australiano Thanasi Kokkinakis en la segunda ronda.

"Es muy especial volver, estoy muy emocionado", dijo 'Rafa', que vestía de púrpura. "Vine a jugar con mucho respecto, creo que fue una victoria sólida (...), estoy contento".

Millman, a quien Nadal ya había vencido en Wimbledon de 2018, trató de poner resistencia al inicio con un punto de quiebre en el primer game.

Pero eso duró poco, no solo no se quedó con el game, sino que lo entregó en el cuarto parcial ante un Nadal que no tuvo compasión y lo desgastó con un juego profundo y muy preciso que lo tuvo corriendo de un lado a otro, tratando lo imposible por llegarle a esas bolas que caían en el vértice de la cancha.

El resultado confirma lo que había dicho Nadal: que llega en buena forma, después que decidiera saltarse el Masters 1000 de Cincinnati, como precaución para el US Open, que ya ganó tres veces.

Hace un año, Nadal abandonó este torneo en la semifinal ante el argentino Juan Martín Del Potro -ausente en esta edición por una cirugía en la rodilla derecha-- debido a problemas también en la rodilla derecha.

Fue el inicio de una cadena de lesiones que le hicieron la vida a cuadros, pero que que dice está superada.

Nadal ganó en 2019 el torneo de Roland Garros, del que tiene 12 trofeos, así como los Masters 1000 de Roma y Montreal, y llegó a la semifinal de Wimbledon.