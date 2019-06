Rafael Nadal logra un histórico duodécimo título en Roland Garros

Nadal, número dos mundial, sigue así a sus 33 años sin ceder el trono de la tierra batida al que muchos consideran su heredero en esta superficie y que ya había sido su víctima en la final de este torneo el año pasado.

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem.🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19pic.twitter.com/yEoAq1ghdE