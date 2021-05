Rafa Nadal supera a Opelka y es el primer finalista del Masters 1000 de Roma

A dos semanas del inicio de Roland Garros (30 mayo-13 junio), el español (número 3 de la ATP) parece haber aprovechado su semana italiana para mejorar su estado de forma de cara a su principal objetivo de la temporada: un 14º título en París.

Taking down a 𝗚𝗜𝗔𝗡𝗧!Nine-time champion @RafaelNadal defeats Opelka 6-4 6-4 to advance to his 12th final in the Italian capital.🇮🇹 #IBI21pic.twitter.com/G88zpTTO3p