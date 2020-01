"Quiero que la gente disfrute lo que queda de mí", Mr. Pascual

El ahora directivo se pondrá las botas de luchador y hará pareja nuevamente con Allen Anderson para enfrentar al Anarchy Squad en lo que será la segunda parte de un duelo que inició el pasado 14 de diciembre de 2019 durante la presentación de La Última Cena.

"No había visto tanta gente emocionada como esa vez en la Última Cena", recordó Mr. Pascual sobre la reacción del público al combate anterior. "Allen es un gran talento, pienso que tiene un gran futuro. Y trabajar contra el Anarchy Squad es bueno porque es el grupo que todo el mundo odia y que quiere ver perder", agregó.

Mr. Pascual reconoció que ya no tiene la misma energía de sus inicios en la lucha libre, pero se esfuerza por darle al público lo mejor de sí mismo.

"Sinceramente, cuando salgo como Mr. Pascual trato de brindar un buen espectáculo a la gente. Ya no soy el chico dinamita, el AP Dynamite que era antes, pero Mr. Pascual tiene algo diferente que ofrecer", expresó. "Estoy yendo todos los días al gimnasio a las 3:00 a.m., a nadar a las 5:00 a.m., y luego alzo pesas porque hay que luchar sin suéter y mostrar los 'cuadritos'".

Por ahora, Pascual manifestó que le queda poco tiempo como luchador, por lo que espera que el público disfrute de su desempeño sobre el entarimado.

"Crea que esta es la última corrida de Mr. Pascual en el ring, que la gente se disfrute lo que queda de mí. Creo que haré dos o tres luchas más y después de este año ya es hora de que las botas queden en su sitio", puntualizó.

Atángana Broken Dreams se llevará a cabo el sábado 18 de enero de 2020 en la GWE Arena de Transístmica desde las 6:45 p.m.