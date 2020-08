Presidente del Comité Paralímpico quiere garantías para unos Juegos sin coronavirus

Esta advertencia de Andrew Parsons se produce a un año del inicio de los Juegos Paralímpicos en Tokio, el 24 de agosto de 2021, dos semanas después del fin de los Juegos Olímpicos reubicados del 23 de julio al 8 de agosto.

Si en un año "la situación está igual que hoy", los Juegos "no podrían tener lugar", advirtió el dirigente, recordando que los deportistas paralímpicos son especialmente vulnerables a la COVID-19. "Tenemos que aprender más, prepararnos mejor".

La capital japonesa, que desde julio afronta un recrudecimiento del número de nuevos casos de coronavirus, decidió no iniciar la cuenta atrás a un año de la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos, al contrario que el año pasado.

En marzo, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-2020 se aplazaron un año por la pandemia, una decisión sin precedentes. Y una pesadilla logística, sabiendo que todavía no es seguro que se puedan celebrar efectivamente, y de manera segura.

Para Parsons, las medidas actuales de distancia física y los estándares de los test y de rastreo no son suficientes para proteger a los 4.350 deportistas paralímpicos y sus equipos, decenas de miles de espectadores, voluntarios y periodistas.

"¿Cómo asegurarse que no tendremos un solo caso? Un solo caso en la Villa (Paralímpica) podría afectar realmente a los Juegos", declaró. "Es ahí donde fijamos el límite".

Quedan por determinar qué medidas serán necesarias y posibles. Los organizadores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio deben iniciar el próximo mes conversaciones para plantearse distintos escenarios, desde la cuarentena a la reducción del número de espectadores.

Sin pronunciarse sobre las perspectivas de que el evento al final tenga lugar o no, Parsons dijo estar "animado" por el reinicio de las ligas deportivas como la NBA, el gran campeonato norteamericano de básquetbol. Sin embargo reconoció que la propia escala de los Juegos los hacía infinitamente más difíciles de organizar.

"Es por lo que digo que si no encontramos una mejor manera de poner en marcha la distancia física, el rastreo, los test, será muy difícil", insistió el brasileño.

"Lo que hay que hacer diferente con respecto a los deportistas olímpicos no es la protección contra el contagio, sino lo que pasa cuanto están contagiados, ya que eso puede acabar siendo muy grave, muy rápido" para los deportistas, alertó.

"El estándar que debemos establecer es: no importa que tengas una discapacidad o no. Tú no pillas el virus, punto y final".

Mientras que el deporte profesional regresa tímidamente tras los grandes confinamientos, los obstáculos que deben enfrentar los atletas de deportes para discapacitados a la hora de retomar los entrenamientos y la competición son más altos, lamenta el presidente del CPI.

La pandemia "ha mostrado las desigualdades en el mundo", señaló, añadiendo que deben temerse las consecuencias a largo plazo en los deportes para discapacitados, en caso de que "la atención de los gobiernos y los medios de comunicación e incluso el apoyo de los patrocinados solo van a las grandes ligas o a los deportistas" más famosos.

Por otro lado, la falta de alojamiento accesible para sillas de ruedas en Tokio sigue siendo un problema, según Parsons, que teme una escasez de habitaciones de hotel adaptadas.

El CPI garantizará que las medidas de ahorro necesarias para la organización de los Juegos aplazados y a más pequeña escala no sean sinónimo de estándares de accesibilidad menos exigentes. Ese punto "no es negociable", afirmó Parsons.