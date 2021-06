JUEGOS OLÍMPICOS TOKIO 2020 Polémica por la inclusión de Laurel Hubbard, a los Juegos Olímpicos de Tokio

Por Boris Alexander Cruz Caballero



Hace una semana el Comité Olímpico de Nueva Zelanda, publicó el listado de sus atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio que se disputarán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021.

En el listado aparece el nombre de la atleta de halterofilia Laurel Hubbard y será la primera atleta transexual en unos Juegos Olímpicos.

Laurel Hubbard antes se llamaba Gavin y hasta el año 2012 compitió en levantamientos de pesas en la rama masculina con 34 años de edad.

Ahora tiene 43 años y formará parte del equipo de levantamiento de pesas de Nueva Zelanda, al ser seleccionada, Hubbard señaló:

"Me siento agradecida y humilde por la amabilidad y el apoyo que me han brindado tantos neozelandeses".

Para el Comité Olímpico de Nueva Zelanda, Laurel cumplió con todos los requisitos que exige Comité Olímpico Internacional sobre el tema.

Kereyn Smith, quien es el director general del comité neozelandés, destacó:

“Reconocemos que la identidad de género en el deporte es una cuestión muy sensible y compleja que requiere un equilibrio entre los derechos humanos y la equidad en el terreno de juego”.

La polémica.

1- Los resultados que ha obtenido Laurel Hubbard desde que compite como mujer, son superiores a los que tenía cuando competía en la categoría masculina.

2- Las ventajas significativas de haber pasado la pubertad masculina, antes del cambio, esto según estudios realizados, incluso después de tomar medicamentos para anular los niveles de testosterona.

Una de las posibles rivales de Laurel Hubbard en +87Kg es Anna Van Bellinghen de Bélgica, quien a catalogado todo esto como “broma de mal gusto”, la participación de Hubbard en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Otras opiniones como la del presidente de la federación española, Constantino Iglesias, quien se adelanta en decir que si hubiera competido en la categoría de masculinos, no se hubiera clasificado a los Juegos.

"No sé si tendrán que hacer una nueva categoría, pero no es justo que las chicas se encuentren ahora con ese problema añadido. Por mucho que cumpla la normativa, su masa ósea no puede cambiarla de la noche a la mañana”.

En el 2015 el Comité Olímpico Internacional publicó las pautas que permiten a cualquier atleta transgénero competir como mujer siempre y cuando sus niveles de testosterona estén por debajo de 10 nanomoles por litro durante al menos 12 meses antes de su primera competición.