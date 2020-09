Pironkova, próxima rival de Serena, asombra en su vuelta al tenis tras maternidad

La tercera que seguía en liza es la ex número uno mundial Victoria Azarenka, que jugaba en octavos el lunes ante la checa Karolina Muchova.

Después de convertirse en madre y empresaria, Pironkova decidió darse una nueva oportunidad en el tenis y probar que podía competir de nuevo al máximo nivel. Su plan era reaparecer al inicio de la temporada 2020 pero tuvo que retrasarlo ocho meses debido a la pandemia de coronavirus.

"Trabajé en muchas, muchas cosas. Trabajé mucho en mi servicio, en mis golpes desde el fondo (...) Mentalmente es muy diferente para mí ahora, porque no me estoy presionando tanto. Principalmente disfruto del juego", dijo la búlgara, que también describió los beneficios de la maternidad para competir.

"Todo en la maternidad me ha ayudado. Obviamente te conviertes en una persona diferente. Ya no te concentras tanto en ti misma", explicó. "Soy mucho más organizada. Tengo más resistencia mental, físicamente conozco mejor mi cuerpo".

Frente a las gradas vacías de la cancha Louis Armstrong, la emoción del triunfo ante Cornet se mezcló con la añoranza de su hijo Alexander, nacido en abril de 2018.

"No lo he visto en un par de semanas y es duro. Es más duro cada día. Pero sé que me está viendo y que está orgulloso de mí", dijo Pironkova, haciendo una pausa para intentar contener las lágrimas. "Esto está valiendo la pena".