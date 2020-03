Pese a COVID-19, construcción del estadio de Raiders sigue adelante

Uno de los dos inmuebles que se estrenarán durante la temporada 2020 de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), ya está avanzado en un 85 por ciento, después de que fuera destinado un presupuesto de 1.97 mil millones de dólares.

De acuerdo con un comunicado del gobernador, se ordenó el cierre de establecimientos no esenciales por un tiempo, aunque proyectos de las industrias de construcción, minería y fabricación siguen llevándose a cabo y están aplicando los protocolos de salubridad para evitar el contagio del coronavirus.

"La construcción en todas las áreas del estado es esencial, no solo la del estadio", confirmó el tesorero del local 872 y ex miembro de la junta de la autoridad del estadio, Tommy White.

