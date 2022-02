Será la primera vez desde 2004 que el trono del tenis masculino es para un jugador que no pertenece al conocido como 'Big 40, es decir, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal y Andy Murray.

Djokovic elevó a 361 el récord de semanas pasadas como número uno, antes de pasar el testigo a Medvedev, subcampeón en el Abierto de Australia a principios de este año.

Medvedev será el tercer jugador ruso en ser número uno del mundo, tras Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin.

El último jugador ajeno al 'Big 4' en ser número uno de la ATP había sido el estadounidense Andy Roddick el 1 de febrero de 2004.

Para conservar la primera plaza del ranking, Djokovic tenía que hacerlo mejor en el torneo de Dubái que Medvedev en el de Acapulco (México), que se disputa también esta semana.

Djokovic regresó en esta cita emiratí sobre superficie dura a la competición oficial, por primera vez desde diciembre y la derrota de Serbia ante Croacia en semifinales de la Copa Davis en Madrid.

La estrella serbia ocupó titulares en enero por su retención y posterior expulsión el 16 de enero de Australia por no estar vacunado contra el covid-19. No pudo por lo tanto defender su corona en el Abierto de Australia, donde fue campeón Rafa Nadal, que sumó así su 21º título del Grand Slam, destacándose respecto a los 20 de Federer y del propio Djokovic.

En Dubái, Djokovic ha podido participar porque Emiratos Árabes Unidos no exige la vacunación para poder entrar en su territorio.

Ganó dos partidos, ante el italiano Lorenzo Musetti (58º) en primera ronda y el ruso Karen Khachanov (26º) en segunda, pero en su tercer partido cayó frente al sorprendente Jiri Vesely, que el miércoles ha dejado fuera al español Roberto Bautista, 15º del mundo y reciente campeón en Doha.

HE'S GONNA BE NUMBER 1, BRO 🥇 @DaniilMedwed will become the NEW ATP WORLD NO. 1! pic.twitter.com/a57CbVdBs4

There's a new name on the roll of honour 🌟@DaniilMedwed will become the 27th ATP World No. 1! pic.twitter.com/SsVMJHd34i