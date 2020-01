Paseo de Djokovic, fin del sueño para Serena y Osaka, adiós de Wozniacki

Por su parte, en el cuadro masculino, el defensor del título, el serbio Novak Djokovic se paseó al eliminar al japonés Yoshihito Nishioka (71º), al que ganó por 6-3, 6-2, 6-2,.

Djokovic no ha perdido ningún punto en los juegos en que servía en los dos primeros sets.

"Ha sido uno de mis mejores partidos con el saque", reconoció. "Es gracias a Goran (Ivanisevic, al que ha incluido recientemente en su equipo técnico). He pensando en él durante el partido", añadió.

Serena Williams deja Melbourne enfadada y con la idea de "trabajar", mientras que Wozniacki se marchó sonriente de un circuito profesional que "me ha dado todo".

A sus 38 años, Serena Williams (9ª jugadora mundial) estima haber cometido una falta profesional al perder ante la china Qiang Wang (29ª), que se impuso por 6-4, 6-7 (2/7), 7-5.

- Serena enfadada -

La estadounidense había barrido a la china hace cuatro meses en 44 minutos, en cuartos de final del US Open.

"No ha jugado de la misma manera esta vez. Ha sacado bien y yo he restado como lo suelo hacer. Pero, honestamente, para no mentir, es mi culpa. He perdido el partido", se lamentó Williams. En 2 horas y 41 minutos, la estadounidense cometió 56 errores no forzados, frente a 20 de Wang.

"No he tenido tantos malos golpes desde mucho tiempo. He cometido demasiados errores para una tenista profesional", afirmó.

Finalmente, tras las cuatro finales jugadas desde su último título mayor en 2017 en Melbourne, no será esta vez cuando iguale el récord de 24 torneos de Gran Slam ganados, en poder de la australiana Margaret Court.

La pequeña de las hermanas Williams no había sido eliminada tan pronto en Melbourne desde 2006, cuando posee siete títulos en el torneo desde 2003, aunque no lo jugó en 2011 y 2018.

Su peor resultado en Grand Slam se remontaba a su eliminación en tercera ronda del último Roland-Garros.

Media hora antes, su gran amiga del circuito, la danesa Caroline Wozniacki (36ª) había perdido ante la tunecina Ons Jabeur (78ª), por 7-5, 3-6, 7-5.

Una página se cerró para ella después de haber anunciado el 6 de diciembre que este torneo australiano, en el que había ganado su único título de Grand Slam en 2018, sería el último.

"Lo que he logrado en las pistas es increíble (...) El apoyo de mi padre, que ha sido mi entrenador todos estos años... Son recuerdos que me quedarán para siempre. Lloro pero estoy feliz", declaró, antes de dejar la pista Margaret Court Arena por última vez, con solo 29 años.

- Derrota de Bautista -

La jornada de sorpresas en el cuadro femenino se confirmó con la caída de la última ganadora del Open de Australia, la japonesa Naomi Osaka, eliminada por la jugadora más joven de la competición, la estadounidense Coco Gauff (67ª del ránking con 15 años), que se impuso por 6-3, 6-4.

La primera clasificada para octavos de final fue la número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, que ganó a la kazaja Elena Rybakina (26ª) por 6-3, 6-2.

En el cuadro masculino, el primer clasificado a octavos fue el argentino Diego Schwartzman (14º), que derrotó al serbio Dusan Lajovic (27º), por 6-2, 6-3, 7-6 (9/7).

La sorpresa llegó en la derrota del español Roberto Bautista, noveno cabeza de serie, que llevaba diez partidos invicto, y que perdió en tercera ronda ante el croata Marin Cilic, por 6-7 (3-7), 6-4, 6-0, 5-7, 6-3.

El croata de 31 años, finalista en el Abierto de Australia en 2018 y ganador el US Open en 2014, tuvo una mala temporada el año pasado, bajando del séptimo puesto del ránking al 39, el más bajo que tenía desde 2007.

AFP.