Panameño Luis Sáez y 'Serengeti Empress' triunfan en el Ballerina Stakes de Saratoga

Sáez, sobre los lomos de la ejemplar 'Serengeti Empress', resistió la presión de 'Bellafina' en los metros finales para ganar el Ballerina Stakes y cruzar la línea de meta en 1:21.63.

'Bellafina', montada por el puertorriqueño José Ortiz, y 'Victim of Love', guiada por el panameño José Lezcano, ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

#1 Serengeti Empress (3/1) repels every challenge to take the Ballerina (G1) at Saratoga with Luis Saez up for @TomAmossRacingpic.twitter.com/FWFM9n3LgO