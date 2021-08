Luis Sáez Panameño Luis Sáez inició el fin de semana en Saratoga con tres ganadores

Por TVMAX



El jinete panameño Luis Sáez acumuló tres victorias en la programación de este viernes en el hipódromo de Saratoga en Nueva York, Estados Unidos.

Sáez registró su primer triunfo del día en la quinta carrera, sobre los lomos de la ejemplar 'Lady Danae', al terminar el recorrido de cinco furlongs y medio (1106.43 metros) en 1:01.81.

Firster Lady Danae (11-1) wins Saratoga 5th for ⁦@luissaezpty⁩, his 37th win. Trained by Joe Sharp. 8-4-5-6 pic.twitter.com/UAZaqLOLuS — Tim Wilkin (@tjwilkin) August 13, 2021

El istmeño volvió a ganar en el sexto evento con la potranca 'Sue Ellen Mishkin' con la que cruzó la línea de meta en 1:11.57. La carrera tuvo distancia de seis furlongs (1207.1 metros).

Nice debut from #NYbred Sue Ellen Mishkin! @luissaezpty up for owner/breeder @goldsquare88 and @JAbreuRacing. Volume up for a proud, "That's my girl," from the Abreu barn! pic.twitter.com/pHxOhQePjf — NYTB (@nytbreeders) August 13, 2021

La tercera victoria de Sáez fue en el Tale of the Cat Stakes con el equino 'Wonderwherecraigis'. La prueba, de seis furlongs de recorrido, la completó en 1:09.53.

Wondrwherecraigis and @luissaezpty sprint clear off the turn to win the Tale Of The Cat Stakes at @TheNYRA Saratoga🎪! Congrats to Michael Dubb, The Elkstone Group, Madaket Stables, and Michael Caruso!@Manda_Olds@KPMRacingStablepic.twitter.com/0OJl07htoq — Brittany Russell Racing Stable (@BTRracingstable) August 13, 2021

El Tale of the Cat Stakes fue el noveno evento de la jornada y repartió 120,000 dólares en premios.

En lo que va de este año, Sáez ha participado en mil carreras en las que ha registrado 176 primeros lugares, 167 segundos y 138 terceros puestos para acumular 14,712,774.00 dólares.