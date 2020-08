Panameño Luis Saéz se luce con cuatro victorias en Saratoga, EEUU

El jinete panameño triunfó en la primera carrera con el ejemplar 'Captain Bombastic' al cruzar la línea de meta en 1:15.36.

Sáez obtuvo su segunda victoria de la jornada en la quinta prueba con 'Party At Page's', posteriormente ganó en el sexto evento con 'Lady Rocket' y cerró la cuenta con la victoria en la octava carrera sobre los lomos del equino 'Night Time'.

Panamanian 🇵🇦 Superstar, Luis Saez @luissaezpty who rode a sensational High 5 🖐 last Thursday, hits a Friday Grand ⚾️🏇💰Slam at Saratoga! All Class Combo of Luis, and Agent Kiaran McLaughlin @KPMRacingStable@ejm103pic.twitter.com/cMdiCdRytG