En lo que va de la temporada, que inicio el 3 de diciembre pasado a la fecha, el darienieta tiene 114 ganadores en 492 montas, además, de 78 segundos lugares y 67 terceros, acumulando sumas ganadas por el orden de los 4 millones 386 mil,953 dólares.

A solo dos semanas para el final de la competencia, Sáez ganó cuatro carreras el sábado y regresó para registrar tres victorias, todas a bordo de los favoritos, en la cartelera del domingo.

Irad Ortiz registró tripletas en ambos días para seguir segundo en la estadística de jinetes.

