Panameña Yarmarie Correa volverá a la acción en Thistledown, EE.UU.

La jocketa aprendiz panameña participará en cinco de las ocho carreras programadas para el sábado.

De no presentarse cambios de último momento, montará en la primera prueba al ejemplar 'Its Your Call', en la tercera a 'Heaven Sent Angel', en la cuarta a 'Blacktieandtux', en la quinta a 'Counting Time' y en la séptima a 'Pinot Envy'.

A pesar de que estuvo ausente debido a una suspensión, Correa se mantiene como la máxima ganadora de carreras entre los jinetes que compiten en Thistledown. La panameña registra 73 primeros lugares, 57 segundos y 66 terceros en 388 presentaciones.

En cuanto a ganancias, Correa se encuentra en el tercer lugar con 1,022,185.00 dólares.