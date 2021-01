Panameña Yarmarie Correa entre los finalistas a los Premios Eclipse

Correa compite en esa categoría junto al peruano Luis Cárdenas y el puertorriqueño Alexander Crispín.

En el año 2020, la panameña registró 120 primeros lugares, 90 segundos y 122 terceros con ganancias de 1,774,302 dólares.

Otras categorías que forman parte de los premios son las de propietario, criador, jinete y preparador.

Los ganadores de los Premios Eclipse se darán a conocer el 28 de enero en una ceremonia virtual.

Here are your finalists for the 50th Annual Eclipse Awards:OwnerBreederJockeyTrainer pic.twitter.com/3yVtZFn1D6