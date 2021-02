"A mí no me para nadie", dice la panameña Joselyne Edwards

Joselyne Edwards cayó derrotada el sábado por la brasileña Karol Rosa en uno de los combates preliminares del UFC 18 celebrado en Las Vegas, Estados Unidos.

A pesar de ese descalabro, la chica sigue con la motivación por las nubes.

"Yo soy una guerrera, nadie va poder atrasar a quién nació para vencer. Esta pelea no me vence, me da más fuerza. A mí no me para nadie", publicó este domingo en horas de la noche en sus redes sociales.

Edwards apenas suma dos peleas en la UFC, con balance de una victoria y una derrota.