Por TVMAX



Yelko Gómez formará parte del equipo de ciclismo Panamá es Cultura y Valores para el año 2022. Esto lo anunció el propio colectivo en sus redes sociales.

Gómez, de 32 años de edad, se une al único conjunto panameño con licencia continental de la Unión Ciclista Internacional y tendrá la oportunidad de competir al lado de ciclistas como Alex Strah, Christofer Jurado y Jorge Castel Blanco con quienes ha integrado la selección de ciclismo de Panamá.

"Estoy muy contento de volver al ciclismo continental y es hora de aportar un granito de arena a este proyecto país que catapultó el ciclismo nacional a un nivel mucho más alto", destacó en declaraciones a la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI). "Estos años he estado como cuando un niño deja su casa y viaja a otro lugar, he conocido un mundo, y ahora vuelvo a casa. Espero aportar todo lo que sé y me han enseñado a este equipo, es un gran grupo joven y con mucho futuro", agregó.

Al ciclista chiricano le precede una trayectoria en la que ganó el Tour de Panamá en los años 2007, 2008 y 2014. Además de haber sido el ganador de la Contrarreloj Individual y la categoría Élite del Campeonato Nacional de Ruta en los años 2014 y 2015.

Desde el año 2012, Gómez se desempeña en el ciclismo profesional cuando, en ese año, se integró al equipo español Caja Rural.