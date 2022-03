Por AFP



Sobreponiéndose a un set en contra y al fuerte viento, la tenista japonesa Naomi Osaka se estrenó este jueves en el torneo de Indian Wells con un triunfo frente a la estadounidense Sloane Stephens.

Osaka perdió la primera manga por 3-6 pero se rehízo con parciales de 6-1 y 6-2 en una hora y 53 minutos de juego en la pista central de Indian Wells (California).

"Este triunfo significa mucho para mí", declaro Osaka. "Sentí que peleaba por mi vida. Luchaba contra ella (Stephens) y contra el viento. Es una locura".

El choque entre Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, y Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos de 2017, fue el primer duelo de envergadura de Indian Wells, segundo torneo de categoría WTA 1000 de la temporada.

Ambas figuras se vieron las caras en primera ronda debido a su actual posición en el ranking de la WTA, 38º para la estadounidense y 78º para la japonesa.

Osaka regresaba a la competición tras su eliminación en tercera ronda del Abierto de Australia mientras Stephens venía de vencer en febrero en el torneo de Guadalajara rompiendo una sequía de cuatro años sin títulos.

La estadounidense, de 28 años, se llevó un primer set en Indian Wells marcado por los errores no forzados de ambas jugadores por el viento.

Osaka se mantuvo firme con su servicio (5 'aces' por ninguno de su rival) para llevarse el segundo set.

En el tercero y definitivo se vio dos juegos abajo pero conservó su servicio en un feroz desempate en el tercer juego y luego quebró para igualar 2-2 y poner la directa hacia el triunfo.

La ex número uno mundial busca recuperar su mejor nivel después de una temporada 2021 en la que acumuló decepciones en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos y reveló que ha sufrido episodios de ansiedad y depresión durante su carrera.

- El impacto de la invasión -

En su turno, la joven ucraniana Marta Kostyuk salvó dos puntos de partido para vencer 6-7 (5/7), 7-6 (8/6) y 7-5 a la belga Maryna Zanevska, nacida también en Ucrania.

Kostyuk reveló después que se llegó a plantear no jugar a causa del impacto emocional de la invasión rusa sobre su país.

"Cuando me levanté esta mañana pensé: 'No voy a hacerlo, no puedo ganar", declaró Kostyuk, de 19 años.

"Mi principal objetivo era luchar y luché. Cada una lucha como lo hace", afirmó la jugadora, número 54 del ranking mundial. "Mi trabajo es jugar al tenis y ésta es la mayor manera en que puedo ayudar en la situación actual".

Por su parte, la tenista colombiana Camila Osorio se retiró en la primera ronda por problemas físicos cuando caía 6-4 y 5-0 ante la bielorrusa Aliaksandra Sasnóvich.

La jugadora de Cúcuta, de 20 años, apenas había disputado cuatro días antes la final del Abierto WTA de Monterrey, donde cayó ante la canadiense Leylah Fernandez.

- Inicio de cuadro masculino -

El cuadro masculino de Indian Wells, primer Masters 1000 del calendario ATP, se puso en marcha el jueves con el triunfo del joven tenista español Alejandro Davidovich frente al croata Borna Coric por 6-7 (5/7), 6-0 y 7-5.

En otros resultados, el argentino Sebastián Báez cayó por 6-4 y 6-0 ante al australiano Nick Kyrgios, que competía por primera vez desde su victoria en la categoría de dobles del Abierto de Australia.

En el último partido de la jornada, el joven estadounidense Sebastian Korda venció al australiano Thanasi Kokkinakis por 6-3 y 6-4 y será el primer rival del español Rafa Nadal en Indian Wells.