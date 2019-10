Osaka gana en Pekín, tercer título del año para la antigua N.1 del mundo

Fueron necesarios tres sets (3-6, 6-3, 6-2) para que la joven japonesa de 21 años, 4ª en la clasificación WTA y antigua número 1 del mundo, derrotase a la australiana, actual primera del mundo.

Pese a la derrota, Barty, que buscaba su cuarto título en 2019 tras Miami, Roland Garros y Birmingham, y que hubiera sido el séptimo de su carrera a sus 23 años, reforzó su liderato en la clasificación WTA.

La segunda, la checa Karolina Pliskova fue eliminada en primera ronda en Pekín.

Osaka ganó este año el Abierto de Australia y el Torneo de la ciudad nipona de Osaka.

"No jugué estos dos torneos por mí misma, los jugué por mi equipo porque el US Open no estuvo fantástico y me sentía muy pesarosa", confesó Osaka, quien dijo adiós en octavos del Grand Slam estadounidense.

AFP.